PSG - Mercato : la deuxième recrue de l’été viendrait du Portugal !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Le PSG pourrait ne pas regarder bien loin pour renforcer son effectif au mercato estival. Même si les nouvelles règles du fair-play financier allègent la pression et contraignent moins à vendre, la direction sportive du club de la capitale souhaite se renforcer à moindres frais cet été.

Selon L’Équipe, le PSG va ainsi lever l’option d’achat de 40 M€ auprès du Sporting Portugal pour le Nuno Mendes (19 ans). Malgré quelques difficultés cette saison, ce dernier semble avoir pris le pas sur Juan Bernat et Layvin Kurzawa. Autre nom avancé pour renforcer l’effectif du PSG au mercato : Pablo Sarabia (29 ans).

Prêté au Sporting, l’ailier espagnol devrait revenir cet été et être conservé par le PSG, le club portugais n’ayant pas les moyens de le conserver. L’ancien joueur du Séville FC a inscrit 18 buts cette saison et aura encore deux ans de contrat avec le club de la capitale.

Pour résumer Au moment où les dirigeants du PSG s’affairent à Doha pour renforcer l’effectif la saison prochaine, deux noms ressortent du lot. Après Nuno Mendes voici venu celui... de Pablo Sarabia (29 ans), prêté au Séville FC cette saison.

Bastien Aubert

Rédacteur