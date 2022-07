PSG - Mercato : la deuxième recrue estivale bouclée d’ici à mercredi ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Depuis la signature de Vitinha en provenance de Porto, le Paris Saint-Germain peine à accélérer son mercato estival. Mais un dossier pourrait se concrétiser dans les prochaines heures.

Le feuilleton Skriniar bouclé d'ici 48h ?

Il s'agit de celui menant à Milan Skriniar. En effet, selon les informations du Corriere della Serra, les négociations entre le PSG et l'Inter Milan arriveraient dans la phase finale pour un transfert autour de 65 millions d’euros avec bonus. Toujours selon le quotidien italien, le directeur sportif des Nerazzurri, Giuseppe Marotta, pourrait même donner son feu vert pour le départ du défenseur central slovaque ce mardi ou ce mercredi.

