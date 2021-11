PSG - Mercato : la Juventus s'attaque à une cible offensive de Leonardo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Il y a quelques jours, nous avons relayé l'information venue de l'Italie selon laquelle Leonardo lorgne Dusan Vlahovic pour succéder à Kylian Mbappé l'été prochain. A 21 ans, l'attaquant serbe sort d'un exercice 2020/21 abouti (21 buts en 37 matches) et il est reparti sur les mêmes bases (10/13). Mais son exceptionnelle réussite a attiré l'œil d'autres géants, notamment dans le Calcio.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin, qui ne s'est pas remise du départ de Cristiano Ronaldo, aurait formulé une première offre à la Viola pour son prodige, qu'elle voudrait recruter en janvier. Celle-ci s'élèverait à 50 M€. Mais la Fiorentina refuse de transiger. Ce sera 70 M€ ou rien. La Juve, qui vient de procéder à une augmentation de capital, pourrait d'autant plus signer ce chèque faramineux que sa situation en Serie A n'est pas brillante (seulement 8e) et qu'une qualification pour la prochaine Champions League est vitale. Du coup, la possibilité que Vlahovic file sous le nez de Leonardo est conséquente.

Juventus are planning to offer 50mln€ in January for Vlahovic to be ahead of the competition. Fiorentina however still want 70mln€.



