PSG – Mercato : la Juventus serait prête à céder Rabiot cet hiver !

18 mois après son départ du PSG, Adrien Rabiot pourrait quitter la Juventus Turin. C'est en tout cas ce que révèle La Gazzetta dello Sport. Selon le média, la Vieille Dame, en proie à de grosses difficultés économiques, envisagerait de mettre sur le marché Federico Bernardeschi (26 ans) et donc Adrien Rabiot (25 ans).

L'info peut surprendre dans la mesure ou l'international français (11 sélections), revenu en grâce aux yeux de Didier Deschamps, a réalisé une première partie de saison satisfaisante (16 matches, 1 but). Rabiot est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec la Juve, où Andrea Pirlo semble compter sur lui en dépit de ses premiers mois difficiles dans le Calcio. A suivre...