PSG - Mercato : la liste des indésirables de Campos est connue !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Ça y est, Luis Campos prend son rôle à cœur et a commencé la métamorphose du PSG. Nommé conseiller sportif pour s’occuper du recrutement du club parisien, le Portugais s’est déjà penché sur le dossier Vitinha, qui devrait signer à Paris en provenance du FC Porto, et sur Renato Sanches et Christophe Galtier, avec qui il serait en négociations.

Mais en parallèle, Luis Campos a préparé une liste de joueurs indésirables qui n’entreront pas dans son projet la saison prochaine au PSG. Selon Foot Mercato, Mauro Icardi, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira, Ander Herrera, Thilo Kehrer et Laywin Kurzawa n’ont pas leur place dans le groupe que veut monter Luis Campos. À voir si le PSG arrivera à trouver une porte de sortie pour chacun de ces joueurs.

Dans ce 3-5-2, Lionel Messi 🇦🇷 pourrait être installé en numéro 10.



En attaque, la piste Robert Lewandowski 🇵🇱 est actuellement travaillée.



Les indésirables qui n’ont pas de place dans le projet : Icardi, Draxler, Kehrer, Kurzawa, Herrera, Danilo, Wijnaldum. ❌



(@Santi_J_FM) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) June 20, 2022

Pour résumer Nommé conseiller sportif du PSG pour gérer le recrutement, Luis Campos a dressé une liste de joueurs indésirables qui n’entrent pas dans son projet pour la saison prochaine. Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum et Danilo Pereira en font partie.

Adrien Deschepper

Rédacteur