PSG - Mercato : la liste noire de Campos a fuité !

Il va falloir que tout le monde reste concerné jusqu’à la fin de saison au PSG. Au-delà de conforter la première place en championnat, certains joueurs devront vraiment faire forte impression pour ne pas être débarqués cet été. C’est en tout cas ce que le Parisien a dévoilé dans ses colonnes du jour. Alors vraie volonté de Luis Campos, ou demi-bluff pour concerner tout le monde en fin de saison.

À peine arrivés, déjà repartis

Parmi les sept noms ciblés par le Portugais, on retrouve notamment Carlos Soler, Sergio Ramos, Fabian Ruiz, Vitinha, Hugo Ekitike, Juan Bernat, et Renato Sanches. Au-delà de la prédominance espagnole de cette liste, on peut relever le fait que cinq de ces sept joueurs soient arrivés cet été. Un vrai aveu de faiblesse pour la direction, qui se verrait alors obligée de renvoyer les dernières recrues estivales.