PSG - Mercato : la liste noire de Galtier et Campos révélée

L’heure est peut-être aux changements au PSG. Suite au nouveau fiasco en Ligue des champions, avec une élimination en 8es de finale contre le Bayern Munich (0-2), la direction entend assainir le vestiaire pour lancer un nouveau projet la saison prochaine. Selon L’Équipe, plusieurs joueurs ne seront pas retenus au mercato estival.

« L’été dernier, Luis Campos et Christophe Galtier avaient annoncé à de nombreux joueurs qu’ils ne faisaient plus partie du projet du PSG, rappelle L’Équipe. Il est peu probable que les deux hommes bouleversent leurs manières de faire et ne feront pas de sentiments. »

Carlos Soler (26 ans), Hugo Ekitike (20 ans), Juan Bernat (30 ans), Renato Sanches (25 ans) voire Fabian Ruiz (26 ans) seront ainsi scrutés de près ces prochaines semaines. Dans un tout autre registre, Lionel Messi (35 ans) et Sergio Ramos (36 ans) aussi jouent leur avenir au PSG. De même que certains « titis », qui peinent à avoir du temps de jeu.