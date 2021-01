PSG - Mercato : la liste noire de Leonardo pour janvier a fuité

Il y a quelques semaines, L'Equipe a révélé que la crise sanitaire avait fortement frappé le PSG, très dépendant des recettes aux guichets du Parc des Princes. La saison écoulée, le manque à gagner s'élevait à 120 M€. En juin prochain, il devrait atteindre les 200 M€. Ce trou dans les caisses à une conséquence directe sur la vie de Leonardo : il va lui falloir dégraisser durant l'hiver. Le quotidien sportif annonce dans son édition du jour que le directeur sportif parisien a coché le nom de cinq joueurs invités à partir.

Les cinq joueurs seraient Julian Draxler, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Ander Herrera et Thilo Kehrer. Les trois premiers étant vraiment poussés au départ alors que les deux derniers ne s'en iront qu'en cas de belle offre. Inutile de préciser que la tâche de Leonardo s'annonce des plus complexes. En effet, ni Draxler, en fin de contrat en juin prochain, ni Gueye n'ont reçu d'offre.

Quant à Paredes, il est dans le viseur de l'Inter Milan, où Antonio Conte l'adore. Mais on a appris ce samedi que les Nerazzurri étaient à vendre, que leurs caisses sont vides. Pour attirer l'Argentin, ils proposent depuis longtemps le meneur de jeu danois Christian Eriksen… qui n'intéresse pas le PSG (et serait davantage en route vers Valence). Un échange est leur seule possibilité de faire venir Paredes. Mais cette solution n'arrange pas Paris, si bien que les négociations sont pour l'instant dans l'impasse.

