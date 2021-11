PSG - Mercato : la petite phrase de Mbappé qui le rapproche du Real Madrid

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Septième il y a deux ans, quatrième en 2021, Kylian Mbappé semble destiné à remporter le Ballon d'Or dans les deux ans si sa progression demeure linéaire. Présent hier au théâtre du Châtelet à Paris, l'attaquant du PSG a assisté au sacre de son coéquipier Lionel Messi, avec le sourire. Après la cérémonie, il a accordé une interview à L'Equipe que les médias espagnols se sont empressés d'analyser. Et, bien entendu, ceux-ci ont compris qu'il lui fallait quitter Paris pour le Real Madrid afin de remporter le précieux trophée…

Cette une phrase, une seule, qui a enflammé les Espagnols : "Bien sûr que mon objectif est de gagner un Ballon d'Or ou plusieurs mais il y a un processus à suivre". Ce "processus", pour eux, consiste en un départ en Liga. Ça pourrait être de poursuivre sa progression avec le PSG ou de faire le doublé Champions League-Coupe du monde en 2022, mais non, pour les Ibériques, cette phrase cache une volonté de rejoindre le Real Madrid, il est vrai fabrique à Ballons d'Or puisque ses joueurs l'ont soulevé à 11 reprises (soit un de mois que le recordman, le FC Barcelone). On voit des signes partout quand on croit fort en quelque chose…

Kylian Mbappè’s reaction when he saw Fernando last night. pic.twitter.com/JwTpZoeeNL — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) November 30, 2021