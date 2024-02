PSG Mercato : la phrase de Dembélé qui en dit long sur l'avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que le PSG démarre ce soir la phase à élimination directe de la Champions League, un moment toujours charnière dans sa saison depuis que le Qatar est au pouvoir, l'avenir de Kylian Mbappé continue de faire causer. Le natif de Bondy aurait acté son départ de la capitale en juin, après sept années de bons et loyaux services. Mais le Real Madrid n'est pas prêt à tout pour le récupérer, ce qui laisse une chance au PSG de le conserver. "Je n'ai pas de conseil à lui donner là-dessus" Et pourtant, une petite phrase d'Ousmane Dembélé prononcée dans Le Parisien laisse à penser que Mbappé a déjà fait savoir à ses partenaires qu'il partira à la fin de la saison. Après que le journaliste lui a demandé s'il allait conseiller à son coéquipier de rencontrer un conseiller d'orientation (car Mbappé veut l'envoyer chez l'opticien vu son manque de réalisme), l'ailier a répondu : "Oh non, ça, c'est lui que ça regarde. Je n'ai pas de conseil à lui donner là-dessus". La réponse normale aurait dû être qu'il voulait tout faire pour le conserver. Mais si Mbappé a déjà prévenu qu'il partait... Le PSG, Luis Enrique, l'Espagne et Barcelone mais aussi les Bleus… Ousmane Dembélé nous plonge dans son intimité et ses premiers mois parisiens, revient sur sa construction en Espagne et son rapport au football. Entretien riche pour @le_Parisien_PSG @dembouz https://t.co/b5YoAIkNqp — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) February 13, 2024 Pour résumer L'ailier du PSG Ousmane Dembélé a été interrogé par Le Parisien sur la possibilité de convaincre Kylian Mbappé de prolonger dans la capitale. L'ancien Barcelonais a assuré qu'il ne faisait rien dans ce sens et que c'était le problème de son coéquipier.

Raphaël Nouet

Rédacteur