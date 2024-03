PSG Mercato : la piste d'une star montante prend de l'ampleur pour l'après-Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Alors que le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain à l'issue de la saison ne fait plus aucun doute, surtout après les épisodes survenus lors d'AS Monaco - PSG (0-0), les dirigeants parisiens se sont mis en quête sur le marché des transferts d'un ou plusieurs attaquants pour le remplacer.

Gyökeres plaît de plus en plus au PSG

Parmi les noms évoqués, on retrouve celui de Viktor Gyökeres, qui flambe cette saison avec le Sporting Portugal. Et d'après les informations du compte X @PSGInside_Actu, le champion de France en titre s'intéresserait de plus en plus à l'attaquant suédois, auteur de 31 buts en 34 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

