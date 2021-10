PSG - Mercato : la piste Lewandowski relancée pour l'après-Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Robert Lewandowski pour remplacer Kylian Mbappé ? Possible selon The Telegraph. Le média anglais avance ce vendredi que l’attaquant polonais serait aussi dans le viseur du Paris Saint-Germain en plus d’Erling Haaland pour pallier un possible départ de Kylian Mbappé sans apporter plus de précisions.

De ce fait, le Norvégien pourrait intéresser le Bayern Munich en cas de départ de Robert Lewandowski. On pourrait assister à une valse de grands noms encore une fois l’été prochain.

Haaland et Lewandowski encore liés au #PSG pour l'après-Mbappé https://t.co/6JM1SEGKxj — CulturePSG (@CulturePSG) October 1, 2021