PSG - Mercato : la piste Liverpool plus d'actualité pour Mbappé ?

Bien malin qui peut dire où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ! Nasser al-Khelaïfi et Leonardo se montrent optimistes concernant une prolongation de leur attaquant sous contrat jusqu'en 2022 mais la crise financière fait très mal au PSG, qui pourrait être contraint de le vendre. Auquel cas, les deux principaux prétendants au champion du monde se nomment Real Madrid et Liverpool.

"Je le vois très heureux et satisfait cette saison"

Un gros bémol, cependant, concernant les Reds : ils ne bougeront qu'en cas de départ de Mohamed Salah ou Sadio Mané. L'Egyptien et le Sénégal forment un trio létal avec Roberto Firmino mais le second a parfois du mal à supporter l'égoïsme du premier sur le terrain. Sans compter que Salah a parfois des envies d'ailleurs (notamment de Real). Mais à en croire Fabinho, l'ancien de la Roma se sentirait aujourd'hui très bien sur les bords de la Mersey.

"Salah joue à Liverpool, l'une des plus grandes équipes du monde. C'est normal que son nom soit relié à d'autres équipes, surtout d'autres championnats. Mais je le vois très heureux et satisfait cette saison. Il est très exigeant avec lui-même, il veut être le meilleur, aider au mieux l'équipe et il travaille dur pour cela." Un Salah heureux à Liverpool, c'est une porte qui se referme pour Mbappé…