PSG – Mercato : la piste Osimhen plombée par un géant anglais ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Si Luis Campos a fait de Victor Osimhen (Naples, 24 ans) au PSG sa priorité et est même prêt à faire sauter la banque pour le Nigérian, un gros problème vient d'apparaître sur le dossier : Chelsea. En effet, le club londonien serait aussi prêt à faire « all-in » sur Osimhen selon le média britannique London Evening Standard.

Osimhen rêve de Chelsea depuis l'enfance

Pour le PSG, c'est d'autant plus un problème que Chelsea propose exactement le challenge attendu par Victor Osimhen. Fan du club londonien depuis le passage sur place de Didier Drogba, son idole de jeunesse. A 24 ans, le Nigérian rêve justement de faire le grand saut vers la Premier League après avoir déjà malmené les défenses de Belgique, de France et d'Italie.

Pour rappel, Aurélio de Laurentiis réclame aujourd'hui plus de 100 M€ pour l'ancien buteur du LOSC. Une somme importante que Paris hésite à payer du fait des contraintes liées au fair-play financier, contraintes qui remettent déjà en cause la prolongation de Lionel Messi. Du côté de Todd Boehly et des Blues, on est un peu moins regardant à la dépense...