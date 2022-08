PSG - Mercato : la piste Wesley Fofana totalement relancée ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Trois informations concordantes hier soir concernant le dossier du défenseur central au PSG. La première, c'est que Luis Campos était toujours en négociations avec l'Inter Milan pour Milan Skriniar mais les dirigeants nerazzurri hésitent vraiment à laisser filer leur défenseur slovaque. Leur entraîneur, Simone Inzaghi, tient à le conserver et ils savent qu'il sera difficile de le remplacer. La deuxième, sortie par le journaliste Saber Desfarges, c'est que Campos aurait sondé un défenseur central français en cas d'échec des négociations pour Skriniar. La troisième, venue d'Angleterre, c'est que le PSG est revenu dans la course pour Wesley Fofana.

Pourtant, Chelsea semblait avoir une longueur d'avance pour le joueur de Leicester. Après s'être vu refuser une offre de 70 M€, il était prêt à monter jusqu'à 87 M€, ce qui ferait de l'ancien Stéphanois le défenseur le plus cher du monde, à égalité avec Harry Maguire. Si le PSG veut réellement Fofana, il va devoir rapidement tourner la page Skriniar. Et satisfaire financièrement Leicester, peut-être plus enclin toutefois à renforcer un club français qu'un rival de Premier League. Restera ensuite à se demander si Fofana, marseillais et supporter de l'OM, a envie de s'engager avec le club de la capitale...