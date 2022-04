PSG - Mercato : la première recrue estivale est connue !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Même si les nouvelles règles du fair-play financier allègent la pression sur Paris et contraignent moins à vendre, la direction sportive du PSG ne souhaite pas travailler avec un effectif de quarante joueurs la saison prochaine.

Selon L’Équipe, la Coupe du monde offrira alors un bon argument pour faire de la place dans le vestiaire et régénérer une partie non négligeable de son effectif. Un effectif dont fera toujours partie Nuno Mendes, a priori.

Toujours d’après le quotidien sportif, le PSG va lever l’option d’achat de 40 M€ auprès du Sporting Portugal pour le latéral gauche de 19 ans. Malgré quelques difficultés cette saison, ce dernier semble avoir pris le pas sur Juan Bernat et Layvin Kurzawa.

Bastien Aubert

Rédacteur