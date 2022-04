PSG - Mercato : la presse anglaise en dit plus sur Antonio Conte !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

L'idée, visiblement, fait son chemin. Et prouve, si besoin était, que le PSG est bel et bien en train de chercher un nouvel entraîneur. Comme de nombreux médias l'ont affirmé ces derniers mois, les dirigeants parisiens tentent le coup Zinédine Zidane. Sans que l'on sache si ce dernier est intéressé pour rejoindre la capitale.

Il y a plusieurs semaines, Butfootballclub vous révélait en exclusivité des contacts entre le PSG et Antonio Conte. L'information a depuis été reprise, et est à ce jour confirmée par le quotidien anglais, The Times. Qui estime que l'entraîneur italien, qui n'a pas pas caché ses envies de quitter Tottenham, plaît aux décideurs parisiens et qu'en cas de refus de Zidane, il pourrait bien s'installer sur le banc de touche parisien.

A suivre.

Pour résumer Le PSG, en dépit de son dixième titre de champion de France, chercherait déjà à se séparer de son entraîneur, Mauricio Pochettino. Comme Butfootballcub vous l'annonçait en exclusivité il ya des semaines, la piste Antonio Conte est des plus sérieuses.

Benjamin Danet

Rédacteur