PSG - Mercato : la preuve que Paris a bien fait de miser sur Messi plutôt que sur CR7

Hier soir, un doublé dans les dernières minutes du match Portugal-Eire (2-1) ont permis à Cristiano Ronaldo de porter son total de réalisations avec la Selecçao à 111 et de s'adjuger le record de buts en sélection jusque-là détenu par l'Iranien Ali Daei (109). Les supporters du quintuple Ballon d'Or jubilent depuis sur les réseaux sociaux, ce record étant pour eux la preuve que leur chouchou est le plus grand. Mais les partisans de Lionel Messi ont déjà trouvé la parade et elle va faire plaisir au PSG.

Cette statistique démontre La Pulga est bien plus décisive que son grand rival contre les meilleurs clubs. Face aux membres de feu la Super League (Liverpool, Manchester City et United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Barcelone, Real et Atlético Madrid, Juventus, Inter et AC Milan), l'Argentin tourne à une moyenne de 0,67 but par match alors que le Portugais est à 0,56. Avec un tel artificier, Paris peut rêver plus grand pour la Champions League !

Goal ratio against the 12 Super League teams + Bayern, Dortmund, PSG:



🇦🇷 Messi - 0.67

🇵🇹 Ronaldo - 0.56



✍️👀 — #LM7  (@BayernLM10) September 2, 2021