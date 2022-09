PSG - Mercato : la priorité de Campos cet hiver se complique déjà

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

On l'a dit et redit. Tout au long de l'été. La priorité défensive des dirigeants du PSG avait un nom : Milan Skriniar. Tout a été tenté, des offres envoyées à l'Inter Milan, mais rien n'y a fait. Le Slovaque demeure toujours un élément de l'Inter et force est de constater que tout va être entrepris dans les prochaines semaines pour qu'il prolonge son contrat.

Ainsi, Beppe Marotta, le PDG milanais, a été on ne peut plus clair lors d'un entretien accordé à Sky Sport Italia. Propos retranscrits par footmercato.

"Son renouvellement de contrat est d'actualité. Il est un élément important du système de jeu de l'équipe. Il est clair que nous ferons tout pour le garder, après le joueur décidera, mais il faut être optimiste."