PSG - Mercato : la prochaine destination de Neymar se précise

Après six ans passés par Neymar au Paris Saint-Germain, son aventure dans la capitale française pourrait prendre fin cet été. Et pour cause, la star brésilienne est poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens. Reste désormais à savoir où le joueur formé à Santos pourrait rebondir.

Alors que le nom de Neymar est surtout évoqué outre-Manche du côté de Manchester United et de Chelsea, Fabrizio Romano a fait le point sur le dossier Neymar, confirmant que l'avenir de l'ancien joueur du FC Barcelone pourrait s'inscrire en Angleterre.

"Ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est qu'en interne au PSG, le départ potentiel de Neymar a été discuté et c'est une possibilité. Cet été, il semble que pour la première fois depuis qu'il a rejoint le PSG, il y ait une chance concrète que Neymar quitte le club. Où va-t-il aller ? Rien n'est encore clair. Rien ne sera décidé cette semaine ou la semaine prochaine, il faudra du temps avant que Neymar puisse faire ce mouvement potentiel. La Premier League pourrait être une solution à surveiller car Neymar pourrait être une opportunité pour certains clubs", a confié le journaliste italien sur sa chaîne You Tube.

Pour résumer

Plus en odeur de sainteté au Paris Saint-Germain, Neymar se rapprocherait de plus en plus d'un départ en Angleterre cet été. Pour rappel, Manchester United et Chelsea sont évoqués pour récupérer la star brésilienne.