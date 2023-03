PSG – Mercato : la prolongation de Marquinhos quasi bouclée !

Actuellement sur le flanc, Marquinhos ne traverse pas sa meilleure période depuis son arrivée au PSG. Mais l'aventure parisienne devrait se prolonger pour le défenseur brésilien, qui discute d'une prolongation depuis plusieurs semaines.

Jusqu'en 2027

Selon Fabrizio Romano, les deux parties sont proches d'un accord. “Les discussions progressent, elles sont au stade final, il ne reste plus que quelques détails mais Marquinhos a accepté quasiment toutes les conditions pour un nouveau contrat jusqu'en juin 2027”, annonce le journaliste italien.

