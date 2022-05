PSG - Mercato : la prolongation de Mbappé sera accompagnée d'une révolution en interne !

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Y-a-t-il une solution évidente pour l'après-Pochettino ?

Comme annoncé par de nombreux médias, Kylian Mbappé va bel et bien prolonger son bail avec le PSG. En fin de contrat au 30 juin 2022, le Bondynois va rempiler pour trois saisons jusqu'en juin 2025 pour un montant qui n'a pas encore été confirmé (on parle de 50 M€ par an et de 100 à 130 M€ de prime à la signature).

Sa prolongation va également s'accompagner d'une vraie prise de responsabilité au sein du club avec une vision périphérique de la politique du club et des choix en matière de Mercato. Comme Cristiano Ronaldo en son temps au Real Madrid ou Lionel Messi dans ses grandes années au Barça, Mbappé aura son mot à dire.

La signature officielle de Kylian Mbappé, qui sera paraphée dans les jours à venir amenera également « de gros changements dans l’organigramme du PSG » selon RMC. « Ces décisions devraient intervenir la semaine prochaine », explique le site internet de la radio. Comme l'a fait savoir le journaliste Nicolo Schira, Leonardo peut s'inquiéter...

