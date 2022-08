PSG - Mercato : la raison du spleen de Mbappé enfin dévoilée, Galtier dans la panade !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris chamboule tout pour Skriniar

La semaine dernière a été compliquée pour Kylian Mbappé (23 ans). En dépit du penaltygate qui a suscité pas mal de controverse avec Neymar samedi soir contre le Montpellier HSC au Parc des Princes (5-2), l’attaquant du PSG était morose ces derniers jours.

Une forme de spleen a même été clairement identifié par le staff technique et les observateurs du club de la capitale. Si Christophe Galtier a laissé entendre qu’il s’agissait d’une mise en route plus difficile que prévu, on en sait plus sur les raisons de son agacement.

« Des promesses ont été faites à un joueur qui a prolongé alors qu’il était sur le départ pour le Real, a révélé Saber Desfarges hier soir sur la chaine L’Équipe. Des promesses déjà pas forcément tenues – penalty mais pas que. Par ex, au niveau mercato, tout le monde n’est pas ravi des pistes ouvertes et concrétisées. » Galtier, pas encore en poste à ce moment-l), pourrait aujourd'hui en payer les pots cassés.