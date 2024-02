PSG Mercato : la réaction des Parisiens après l'annonce de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Comme nous a l'appris RMC Sport, Kylian Mbappé aurait annoncé ce vendredi matin à ses coéquipiers qu'il avait décidé de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Une décision surprenante pour personne Toujours d'après RMC Sport, ses partenaires l'auraient plutôt bien pris, ces derniers n'étant pas surpris de l'issue de ce dossier. "L'ensemble du groupe était présent. La prise de parole de Kylian Mbappé n'a pas duré très longtemps et a été bien accueillie par ses coéquipiers. Cette annonce n'a pas eu l'air de surprendre le groupe", ont expliqué nos confrères. Reste désormais à savoir quand la star française annoncera publiquement cette décision. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer On connaît la réaction globale que les joueurs du Paris Saint-Germain ont eu après l'annonce de Kylian Mbappé. Ils l'auraient plutôt bien pris, ces derniers n'étant pas surpris de l'issue de ce dossier.

Fabien Chorlet

Rédacteur