PSG - Mercato : la recrue idéale pour le projet de Pochettino bientôt sur le marché ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si le PSG s'est remis à gagner avec l'arrivée de Mauricio Pochettino, le jeu du club champion de France est encore loin d'être parfait. Pour mettre en place sa patte, l'Argentin aurait besoin de quelques profils différents. Un chantier auquel devra s'atteler Leonardo dans les mois à venir. Plus probablement cet été.

Désireux de faire jouer Marco Verratti plus haut sur le terrain, « Poche » aurait sans doute besoin d'un milieu technique et travailleur derrière lui. Pour Olivier Rouyer, qui a livré son expertise dans L'Equipe d'Estelle, la bonne pioche pourrait venir du Bayern Munich. Le consultant voit en effet très bien Corentin Tolisso, en fin de contrat en juin 2022 et potentiellement sur le marché l'été prochain, être le joueur idoine.

Il développe : « Je trouve que c’est le joueur parfait, qui techniquement – à mon sens – peut apporter beaucoup surtout avec Pochettino (…) Je trouve que Tolisso a toutes les qualités parce qu’il sera aidé par Verratti et pourra permettre à Neymar d’être plus haut (…) Quand je vois la liste des joueurs du PSG au milieu de terrain, il n’y a aucun problème à voir Tolisso dans cette dernière ». Pas sûr cependant que le dossier numéro 1 de Leonardo concerne la venue d'un milieu...