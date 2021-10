PSG - Mercato : la réponse cinglante de Leonardo au Real Madrid pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Leonardo n'a pas apprécié la dernière sortie du président du Real Madrid, Florentino Perez, concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain l'a fait savoir sur le site de L'Equipe.

"Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian, d'ailleurs. Au cours de la même semaine, un joueur du Real Madrid (Karim Benzema), puis l'entraîneur (Carlo Ancelotti) et maintenant le président (Florentino Perez) parlent de Kylian comme s'il était déjà l'un des leurs. Florentino Perez avait déjà parlé de Kylian aux supporters madrilènes dans la semaine. Je le répète : c'est un manque de respect qu'on ne peut tolérer", a regretté Leonardo avant de taper du poing sur la table. "Cela fait deux ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours. Il y a des matchs et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse ! Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure."

