PSG – Mercato : la réponse sèche de Pochettino à la rumeur Paul Pogba  

C’est le feuilleton de cet été. Malgré le recrutement de 4 stars avec Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum ; Paul Pogba est toujours annoncé comme suivi par le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le joueur arrive en fin de contrat à Manchester United et n’a toujours pas prolongé.

Pochettino calme la rumeur Pogba

Suite à la défaite lors du Trophée des Champions face au LOSC ce dimanche soir, Mauricio Pochettino a été interrogé sur la suite du mercato et n’a pas manqué de calmer la rumeur Pogba. « Vous voyez la liste des joueurs que nous avons à la maison. Nous avons beaucoup de joueurs. La moitié de l'équipe est à la maison. Certains sont en vacances. Je pense que la performance était bonne. Je suis heureux et je ne veux pas parler des noms des joueurs qui sont dans d'autres clubs ». Déjà évasif il y a quelques jours sur la rumeur lors de son entretien au Parisien, Mauricio Pochettino semble désormais vouloir se concentrer sur les forces déjà présentes.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino et @kimpembe_3 se sont exprimés après la rencontre.#TDC2021 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 1, 2021