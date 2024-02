Mercato : après le Barça, Gavi a aussi donné sa réponse au PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Face au départ annoncé de Kylian Mbappé, le PSG va devoir montrer les muscles pour le prochain Mercato et afficher son ambition. Comme rapporté par Fabrizio Romano, le plan de QSI est de faire signer trois joueurs l’été prochain : un prospect en défense centrale (Yoro), un attaquant top … mais également un milieu de classe mondiale.

Sur ce poste, L’Equipe a cité le nom de Gavi (FC Barcelone, 19 ans), actuellement blessé chez les Blaugranas, comme une option sérieuse. Une option d’ailleurs poussée en interne par Luis Enrique, qui a eu le phénomène sous ses ordres en équipe d’Espagne.

Gavi, le rêve impossible de Luis Enrique ?

Du côté du Barça, on montre déjà les crocs face à cette perspective d’une attaque parisienne pour le natif de Los Palacios y Villafranca. Alors que Marca assure que le FC Barcelone n’a fait l’objet d’aucune approche officielle et qu’il ne souhaite, de toute façon pas vendre sa pépite, SPORT va plus loin en annonçant que Gavi n’a, de toute façon, pas l’intention d’écouter l’offre du PSG. En pleine convalescence après sa blessure, le crack des Blaugranas ferme déjà la porte à toute négociation, lui qui se sent toujours à 100% impliqué dans le projet du Barça, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec une clause de résiliation à un milliard. Quant à Xavi, interrogé sur le sujet plus tôt dans la journée, il a déclaré que le jeune Espagnol était programmé pour devenir un futur capitaine du Barça. Du coup, à priori, « se queda »…

