Mercato : un ex du RC Lens et de Rennes vers le PSG, la rumeur déjà tuée dans l’œuf !

Ces dernières heures, l'ancien défenseur central du RC Lens et du Stade Rennais, Loïc Badé, qui évolue au FC Séville depuis janvier 2023, a été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE LOÏC BADÉ Badé, une fausse piste pour le PSG Une information rapidement démentie par le compte X @PSGInside_Actu, dont rien n'échappe sur le PSG, et surtout les transferts. "Non, Loïc Badé n'est pas dans la short-list du PSG. D'ailleurs, le joueur se plaît très bien à Séville et veut continuer son aventure avec le club espagnol. La seule possibilité qu'il soit vendu, c'est que le club descende. Étant donné qu'ils sont à six points du premier relégable, on en est pas encore là. Et ça ne sera pas à Paris", a affirmé le compte parisien. En réponse à deux abonnés. Non Loïc #Badé n'est pas dans la short liste du #PSG . D'ailleurs le joueur se plaît très bien à Séville et veut continuer son aventure avec le club espagnol.



La seule possibilité qu'il soit vendu, c'est que le club descende. Étant donné qu'ils sont… pic.twitter.com/acV55vsGAD — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) February 27, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain ces dernières heures, l'ancien défenseur central du RC Lens et du Stade Rennais, Loïc Badé, qui évolue au FC Séville depuis janvier 2023, ne serait en réalité pas dans les petits papiers du PSG.

Fabien Chorlet

Rédacteur