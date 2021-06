PSG - Mercato : la rumeur Donnarumma cacherait un vrai gros coup de Leonardo pour le poste de gardien

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

On l'aura compris au vu des noms qui circulent, Leonardo veut du lourd pour préparer la succession de Keylor Navas (34 ans) dans les buts du PSG. Le directeur sportif parisien est en contacts avancés avec son ami Mino Raiola pour attirer Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat à l'AC Milan. Un contrat jusqu'en 2016, avec un salaire de 12 M€ net par saison, serait dans les tuyaux, à en croire Sky Italia.

Meslier pourrait accepter de seconder Navas

Mais beaucoup se demandent à quoi bon recruter Donnarumma si c'est pour le laisser sur le banc. Ou le prêter le temps que Navas raccroche les gants. Car dans cette dernière hypothèse, le PSG aurait quand même un deuxième gardien peu fiable les fois où le Costaricain soufflerait. D'Espagne est peut-être venue la réponse : la rumeur Donnarumma ne serait qu'un écran de fumée pour mener à bien une piste alléchante et plus crédible.

AS explique que le PSG suivrait avec attention les prestations d'Illan Meslier avec Leeds. Le gardien français de 21 ans serait jugé comme le remplaçant idéal de Navas. Outre son potentiel énorme, il ne serait pas trop cher (17 M€ selon Transfermarkt), en tout cas moins que Donnarumma en salaire, qui percevra en outre une grosse prime à la signature, plus une autre pour Raiola ! Même s'il a envie de jouer, Meslier pourrait accepter de rester dans l'ombre de Navas pendant un an ou deux si le poste au PSG lui est assuré par la suite. Une vraie bonne idée et un vrai bon coup de la part de Leonardo ?