PSG - Mercato : la rumeur Haaland prend de l'ampleur !

Difficile d'y voir clair. Et on peut même penser que le week-end qui arrive risque d'être animé au PSG, au Real Madrid, et sait-on jamais au Borussia Dortmund. En effet, alors que le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid se précise d'heure en heure, les dirigeants du PSG auraient entamé des discussions avec Mino Raiola. Le célèbre agent de joueur qui gère entre autres les intérêts de Erling Haaland.

Selon le quotidien anglais, The Telegraph, Paris aurait sondé Raiola pour connaître, avec précision, la position du club allemand dans le dossier. Haaland pourrait-il partir dès cet été ? Rien ne le dit à cette heure. Mais, toujours selon le média anglais, si une porte s'ouvre, le PSG s'y engouffrera.

A suivre.