PSG – Mercato : La shortlish d’Al-Khelaïfi pour succéder à Galtier

Cela ne fait plus aucun doute, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine, et les dirigeants parisiens se sont déjà lancés dans les recherches du prochain entraîneur parisien. Ainsi, le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, aurait déjà dressé sa shortlist en interne.

Deux entraîneurs de Serie A visés

Comme il se murmure déjà depuis quelques semaines, José Mourinho fait partie des grands favoris à la succession de Christophe Galtier. Le tacticien portugais est vu par les dirigeants parisiens comme un des rares entraîneurs du circuit capable de tenir le vestiaire du PSG, si compliqué à gérer.

L’autre nom évoqué, est celui de Thiago Motta selon Foot Mercato. L’actuel coach de Bologne connaît bien l’environnement parisien, et a sans doute cette mesure, ce calme mélangé à sa fougue, qui lui permettrait supposément de mieux gérer les situations que ses prédécesseurs.