PSG - Mercato : la somme affolante que Tuchel est prêt à mettre pour Hakimi

Thomas Tuchel a vraiment gagné au change en passant de Paris à Chelsea cet hiver. Non seulement le technicien allemand a décroché le graal des Qataris, à savoir la Champions League, mais en plus, il peut désormais recruter qui bon lui semble, sans directeur sportif aux avis contraires et sans limites financières.

230 M€ pour recruter Hakimi mais aussi Haaland

On en veut pour preuve que l'ancien manager de Dortmund s'est mis en chasses de deux des joueurs les plus recherchés cet été, Achraf Hakimi (Inter Milan) et Erling Haaland (BvB). Selon Goal, il bénéficierait d'une enveloppe de… 230 M€ pour les recruter ! La crise financière due à la pandémie a touché tous les clubs de la planète, mais certains plus violemment que d'autres.

Pour ce qui concerne Hakimi, Tuttosport rappelle dans son édition du jour que le PSG a fait une première offre de 60 M€ mais que celle-ci est jugée insuffisante par l'Inter Milan, qui attend au moins 20 M€ de plus. Chelsea serait entré en négociations avec l'agent du Marocain mais aussi les Nerazzurri et, vu ses moyens, aurait une longueur d'avance.