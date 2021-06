PSG - Mercato : la stratégie d'al-Khelaïfi pour Mbappé a filtré

Maintenant qu'il est en vacances, Kylian Mbappé va pouvoir réfléchir sereinement à son avenir. Il va certes devoir évacuer dans un premier temps toute la frustration accumulée après un Championnat d'Europe raté dans les grandes largeurs, sans aucun but inscrit en quatre matches et avec une seule passe décisive au compteur. Mais le plus important sera de déterminer ce qu'il compte faire de ses prochaines années.

Aucune approche et un contrat plus court

Selon L'Equipe, le PSG a un plan pour garder sa superstar. Déjà, Nasser al-Khelaïfi va s'occuper personnellement du dossier. Le président qatari a bien noté que le clan Mbappé n'appréciait que très modérément Leonardo. Le courant passe mieux avec NAK, qui va donc s'atteler à retenir son attaquant en lui offrant ce qu'il demande, surtout qu'il sait que ni le Real Madrid, ni Liverpool, ni aucun autre club n'a pour le moment fait d'approche.

Et ce qu'il demande, Mbappé ne s'en cache pas, c'est une grosse équipe pour remporter la Champions League. Avec Wijnaldum, Donnarumma et sans doute Hakimi et Ramos, le PSG a fait fort. Al-Khelaïfi compterait en outre proposer un nouveau contrat de relativement faible durée à son joueur, afin que celui-ci puisse s'imaginer partir à l'étranger d'ici peu. Par exemple après la Coupe du monde 2022, que le Qatar voudrait aborder avec Neymar et Mbappé présents dans leur porte-étendard…

