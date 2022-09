PSG - Mercato : la tension continue de monter entre Henrique et le duo Galtier - Campos

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Ainsi donc, le bonheur ne serait pas dans le prêt. Notamment au PSG, si l'on se fie aux informations du quotidien l'Equipe pour qui les choses sont assez claires : la tension n'a jamais été aussi grande entre Antero Henrique, chargé de mener à bien l'opération dégraissage, et le tandem Luis Campos-Christophe Galtier.

En cause, comme vous le savez, des départs temporaires et non des ventes. Et surtout, parfois, sans option d'achat. Ce n'est pas, de toute évidence, le prêt de Mauro Icardi à Galatasaray qui va changer la donne. Car pendant que le club turc va débourser 750 000 euros pour l'attaquant tout au long de la saison pour ses émoluments, le PSG, lui, va prendre en charge 6 millions d'euros....Pas de qui convaincre l'entraîneur parisien.