PSG - Mercato : la tête déjà au Real Madrid, Mbappé a un autre compte à régler

Kylian Mbappé (23 ans) n’a pas fini d’entendre parler du Real Madrid. Et pour cause, Tomas Roncero a lâché sur le plateau d’El Chiringuito qu’il s’agissait de son prochain club de manière définitive. « La signature de Mbappé au Real Madrid est faite », a clamé le journaliste d’As hier soir. En parallèle, et même si rien ne dit que Roncero ait raison à 100% au sujet de l’avenir de Mbappé, le dossier de ses droits d’image en équipe de France ressurgit.

Le rendez-vous pris avec Noël Le Gräet pour tenter de résoudre le conflit n’aura pas lieu, l’avocate du joueur l’ayant annulé. « Il n’y avait rien de méchant dans ce que j’ai dit. Maintenant, il faut que l’on se voie. Cela rentrera dans l’ordre, ce n’est pas une affaire d’État », a glissé le président de la FFF dans L’Équipe. La résolution du litige n’est pas pour tout de suite.

« Nous avons en effet décidé d’annuler ce rendez-vous, explique Delphine Verheyden, l’avocate de Mbappé. Cela ne sert à rien car le président Le Graët a déjà livré ses conclusions avant d’échanger sur le sujet. La Fédération est plus qu’autorisée à utiliser l’image collective de l’équipe de France. Mais le problème est notamment qu’elle utilise de plus en plus l’image individuelle de certains joueurs avec d’autres plus en retrait. » Cette vision n’est pas celle de la FFF, qui assure s’appuyer sur cinq joueurs, comme le stipule la convention signée avec les Bleus. Le dialogue de sourds va donc sans doute durer encore un moment.

