PSG - Mercato : la vraie raison du transfert avorté de Mbappé au Real Madrid révélée ?

Quelques jours après le choix, la pilule ne passe pas. Notamment en Espagne, et au Real Madrid en particulier, qui a tant oeuvré pour recruter Kylian Mbappé. Le Français, après des semaines d'hésitation, a donc choisi de rester au PSG, pour un contrat de trois saisons supplémentaires. Et comme il faut tenter de trouver une raison, qui justifierait un tel choix, la presse espagnole redouble de créativité.

Ainsi, et selon le quotidien catalan, Sport, Mbappé aurait refusé de signer au Real en raison. d'une possible sanction de l’UEFA à l'encontre du club madrilène pour le projet de Super League. Selon Sport, c'est au mois d'août que les clubs incriminés pour leur projet devraient être sanctionnés. Avec, tenez-vous bien, une possible exclusion de la Ligue des Champions.

Crédible ? Pas vraiment. Imaginer la C1 sans la Juventus, le FC Barcelone ou même le Real Madrid paraît peu concevable.

Pour résumer Comme vous le savez, l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a décidé de prolonger son contrat de trois ans au sein du club parisien. En Espagne, on tente de comprendre le refus d'aller au Real Madrid. Et on prétexte certaines raisons pour le moins étranges.

Benjamin Danet

Rédacteur