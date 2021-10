PSG – Mercato : le Barça prêt à offrir un pont d'or pour détourner Mbappé du Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Si le dossier semble déjà quasiment écrit et que le Real Madrid va tenter de boucler la signature de Kylian Mbappé (PSG, 22 ans) au 1er janvier prochain à six mois de la fin de son contrat avec Paris, AS a eu vent d'une étonnante rumeur. Selon eux, le FC Barcelone va tenter sa chance et sortir un gros chèque pour détourner le Champion du Monde des Merengue.

Pini Zahavi mandaté pour ce coup de folie de Laporta ?

Même si le Barça est aujourd'hui en grande difficulté et piégé par ses limites de masse salariale, Joan Laporta et ses équipes seraient très optimistes pour redresser la barre plus rapidement que sur les deux ans avancés par Eduard Romeu face aux Socios. Au club, les dirigeants s'estimeraient même en capacité de frapper fort dès l'été 2022... En surrenchérissant pour Kylian Mbappé.

Alors que le Real Madrid ne serait pas en capacité de sortir plus de 17 M€ par an (soit le salaire de Gareth Bale) et une prime à la signature de 50 M€, le Barça envisagerait de son côté de sortir un chèque de 90 M€ à la signature en plus d'un salaire supérieur pour convaincre Mbappé de trahir son rêve du Real. Il aurait même mandaté l'intermédiaire israélien Pini Zahavi pour cette opération folle. Difficile à croire quand même...