PSG – Mercato : le Bayern Munich prépare un coup fourré à Leonardo

Friande de jeunes talents français et plus précisément de joueurs issus de l'Académie du PSG (Nkunku, Diaby, Zagadou, Kouassi, etc.), la Bundesliga pourrait encore se servir en France... Allant même vers des talents de plus en plus précoce. Et c'est encore le Bayern Munich qui est à la manœuvre.

En effet, si l'on en croit Goal.com, les Champions d'Allemagne chercheraient à récupérer deux nouvelles pépites du PSG : Warren Zaire-Emery (15 ans) et Aymen Kari (17 ans), deux joueurs surclassés en U19 à Paris mais pas encore passés professionnels.

Profitant de l'absence de perspectives dans un effectif de stars, le Bayern a prévu de proposer un contrat à Kari, en fin de contrat aspirant en juin prochain et de se placer sur Zaire-Emery, lié à Paris jusqu'en juin 2024. Encore une saignée à prévoir pour Léonardo, lassé de ne pas parvenir à faire commerce des talents de la Capitale ?