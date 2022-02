PSG, FC Barcelone – Mercato : le boss de l'Inter Miami drague ouvertement Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Souvent cité pour accueillir Lionel Messi au moment de son départ d'Europe pour la MLS, l'Inter Miami a mis des mots sur son intérêt à l'égard de septuple Ballon d'Or. En effet, dans les colonnes du Miami Herald, Jorge Mas, co-actionnaire de David Beckham dans la franchise floridienne, a été très clair sur ses ambitions.

« Messi ? Je suis un optimiste. C'est une possibilité »

S'il n'a pour l'heure ferré aucun gros poisson à l'exception de Blaise Matuidi, le « boss » ne désespère pas que Messi soit le premier très gros coup : « Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. David (Beckham) est en relation avec lui et je pense que s’il quitte le PSG, nous aimerions voir Messi à l’Inter Miami et faire partie de notre communauté. Est-ce que cela peut arriver ? Nous pousserons. Je suis un optimiste. C’est une possibilité. J'espère que Messi va venir en MLS parce que ce serait un avantage pour la Ligue et pour le pays. Il s'amuserait et serait heureux ici. C’est une ligue très importante et elle grandit beaucoup. Des joueurs importants arrivent et je pense qu'à l'avenir, cela continuera de croître encore plus ».

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG, la Pulga traverse une saison très compliquée pour sa première année loin de Barcelone. De quoi accélérer son exil vers les Etats-Unis à l'été 2022 ? Du côté de Miami, c'est tout ce qu'on espère...