PSG – Mercato : le boss de l'UEFA se sert de Mbappé pour se moquer du Real Madrid

Président de l'UEFA, Aleksandr Ceferin a décidémment beaucoup de mal à digérer la tentative de putch réalisée par les grands clubs européens en avril dernier. Alors que la Juventus, le Real Madrid et tardent à rentrer dans le rang, le boss de l'instance européenne a évoqué ce dossier sensible dans un entretien à Der Spiegel... Et il s'est encore voulu très offensif.

Ceferin se moque de l'incompétence des présidents frondeurs...

« Ça ne me dérangerait pas qu'ils partent, c'est très drôle qu'ils veuillent créer une nouvelle compétition et en même temps veuillent jouer en Ligue des champions cette saison », a notamment lâché Ceferin, attaquant frontalement Joan Laporta, Andrea Agnelli et Florentino Perez : « Ces trois clubs ont des présidents tout simplement incompétents. Ces gars ont essayé de tuer le football. Les clubs se plaignent que les salaires sont trop élevés mais ce sont eux qui ont négocié ces contrats ».

Et le plus gros missile est pour le président du Real Madrid : « Florentino Perez affirme que son club ne peut survivre qu'avec la création de la Super League mais tente de recruter Kylian Mbappé pour 180 millions lors du dernier mercato », conclut ironiquement le Slovène. Viril mais correct...