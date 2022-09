PSG - Mercato : le bras de fer se poursuit pour Milan Skriniar, le joueur a fait son choix !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Si, en plus du milieu de Valence Carlos Soler, le PSG espère le recrutement d'un défenseur central, l'issue du dossier paraît quand même aujourd'hui très incertaine. En effet, Luis Campos n'en démord pas et si la piste Axel Disasi (AS Monaco) a été ouverte, la priorité du chasseur de tête portugais est toujours de faire venir Milan Skriniar (Inter Milan, 27 ans).

Pour l'heure, le club intériste est bel et bien décidé à conserver son défenseur slovaque et est même prêt à le perdre libre à l'issue de son contrat dans un an (2023). Campant sur ses positions, la formation lombarde réclame toujours 80 M€ pour Skriniar. Somme que le PSG ne paiera pas.

Skriniar veut vraiment Paris

Pourtant, si l'on en croit le Parisien, Paris a quand même des raisons d'être optimiste. D'abord parce que Luis Campos a convaincu Milan Skriniar de faire de Paris sa priorité et s'est même déjà entendu avec le défenseur sur les détails de son futur contrat. L'ancien dirigeant du LOSC espère que la volonté du joueur fera plier la direction de l'Inter.

Toujours selon le quotidien francilien, le PSG est également prêt à un petit effort financier en réhaussant sa proposition de 55 M€ hors bonus pour la ramener aux alentours de 65 M€. Suffisant pour gagner ce bras de fer des dernières heures ?