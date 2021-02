PSG - Mercato : le chouchou de Leonardo bientôt casé ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Lorsque les relations entre Leonardo et Thomas Tuchel étaient tendues, la rumeur d'une arrivée de Massimiliano Allegri au PSG revenait sans cesse. Mais depuis que Mauricio Pochettino a débarqué, il semble peu probable que le club de la capitale change de technicien dans les mois à venir, à moins d'une grosse catastrophe industrielle, type non qualification pour la prochaine Champions League. Du coup, exit la piste Allegri à Paris.

Le Napoli le veut

Justement, l'ancien coach de la Juventus Turin figure dans la short-list du Napoli, où les mauvais résultats persistants pourraient coûter sa place à Gennaro Gattuso. Malgré la victoire en Coupe d'Italie aux dépens de la Juventus l'été dernier, l'ancien milieu de terrain a épuisé tout son crédit avec un parcours des plus décevants en Serie A.

Selon Il Corriere dello Sport, Allegri figure en bonne place sur les tablettes d'Aurelio De Laurentiis, au même titre que les anciens du SSCO Rafael Benitez et Maurizio Sarri ou encore Luciano Spalletti. Vu son pedigree et ses états de service remarquables avec l'AC Milan, qu'il a conduit à son dernier titre en 2011, puis la Juventus, Massimiliano Allegri a de bonnes chances d'être l'heureux élu. Et donc d'oublier définitivement le PSG.