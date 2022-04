PSG - Mercato : le chouchou de Leonardo libre au cas où Zidane ne viendrait pas ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Nasser al-Khelaïfi et Leonardo pourraient passer entre les gouttes de la grosse désillusion en Champions League. Les deux hommes ont un contact direct avec l'émir du Qatar et savent plaider leur cause. La grande lessive attendue par les supporters parisiens ne devrait pas avoir lieu. Ce qui signifie que c'est Mauricio Pochettino qui va trinquer. Et que Zinédine Zidane ne viendra sans doute pas, étant donné qu'il ne souhaitait pas collaborer avec le directeur sportif brésilien.

Mais Leonardo pourrait avoir un candidat tout trouvé pour succéder à l'Argentin : Massimiliano Allegri. L'Italien, qui est son chouchou, est en danger à la Juventus Turin, qu'il a retrouvée l'été dernier. Le patron des Bianconeri, Lapo Elkann, a fait connaître son courroux sur les réseaux sociaux après le décevant nul contre Bologne (1-1) le week-end dernier, qui scotche la Juve à la 4e place, loin de la lutte pour le titre. "Nous sommes peu heureux !!!". "Heureux", au pluriel en italien, se disant allegri... Une motion de défiance de la part du dirigeant, qui pourrait entraîner un départ du Toscan cet été, malgré son contrat en béton. Une aubaine pour Leonardo... même si Allegri et ses deux finales de Champions League ne constituent peut-être pas le meilleur guide pour aller au bout en C1 !

Pour résumer Même s'il rappelle avoir encore un an de contrat, Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG cet été. Pour le remplacer, Leonardo pourrait placer son chouchou, plutôt qu'un Zinédine Zidane qui ne souhaite pas travailler avec lui.

Raphaël Nouet

Rédacteur