PSG - Mercato : le clan CR7 a offert la meilleure recrue de l’ère QSI

La plupart des supporters du Real Madrid se demandent encore pourquoi Keylor Navas a fait ses valises il y a deux ans. Si Thibaut Courtois fait le travail cette saison, rien ne dit que le gardien costaricain (34 ans) n'évoluerait pas au même niveau s’il était resté dans la capitale espagnole.

Navas a pourtant rejoint le PSG à l’été 2019 et il est régulièrement décrit comme « la meilleure recrue de l’ère QSI » devant des stars comme Neymar, Thiago Silva ou encore Zlatan Ibrahimovic. Dans L’Équipe, on apprend que le PSG ciblait en réalité Courtois dans un premier temps... avant que Jorge Mendes, le conseiller historique de Cristiano Ronaldo, ne creuse ce dossier plus en profondeur.

Mendes a permis au PSG de recruter Navas en 2019

« Plusieurs réunions ont eu lieu à Madrid, explique le quotidien sportif. À Paris, il sera n°1, il ne sera pas mis en concurrence. Contrairement à Madrid, il fera l'unanimité. » Initié par Antero Henrique, le dossier Navas sera finalement finalisé par Leonardo pour 15 M€ l'arrivée de Navas. Personne ne s’en plaint aujourd’hui, sauf peut-être les socios merengue.