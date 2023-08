PSG - Mercato : le clan Neymar fracasse déjà Paris, cinq premiers Parisiens réagissent à son départ

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Ce mardi, Neymar a officiellement quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal. Quelques minutes après l'officialisation du départ de la star brésilienne, nos confrères du Parisien ont révélé une déclaration d'un proche de Neymar qui va faire beaucoup parler. "On a pu lire que le PSG était content qu’il parte. Mais croyez-moi : nous le sommes encore plus", aurait-il lâché.

Marco Verratti, qui a donc été le coéquipier de Neymar au PSG entre 2017 et 2023, a réagi au départ de l'ancien joueur du FC Barcelone. "Juste pour te dire que c'était incroyable de passer toutes ces années ensemble. Je t’aime beaucoup et je te souhaite le meilleur pour la nouvelle étape de ta vie. Tu es une personne spéciale mon ami", a écrit le milieu de terrain italien en story de son compte Instagram. À noter que Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Fabian Ruiz et Carlos Soler ont également adressé un message d'adieu à Neymar

Podcast Men's Up Life