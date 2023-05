PSG - Mercato : le clan Mbappé se prend un gros scud venu du Real Madrid

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Pour résumer

Les négociations de contrat d'un joueur par sa famille créent souvent un certain agacement puisque la famille, souvent impliquée plus que de raison, rend ardue certaines discussions. On peut citer l'exemple évident de Véronique Rabiot, et Fayza Lamari semble s'ajouter à cette liste.