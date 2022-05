PSG – Mercato : le clan Michut s'explique et démonte la politique du club !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

En manque de temps de jeu, Edouard Michut (19 ans) veut quitter le PSG. Interrogé par France Bleu, son clan ne s'en est pas caché. « C’est un éternel recommencement, a expliqué un proche du milieu de terrain. Avant, l’excuse, c’était le groupe trop conséquent, après cela a été le changement d’entraîneur. Mais là, quand on voit qu’il est en tribune pour le match de Troyes… Cela fait un an et demi qu'il attend, il n'y pas d'impatience de sa part. On lui a vendu un projet, mais s'il n'y a pas de projet... »

Et à ce proche d'ajouter : « Le traitement est catastrophique. La question à se poser, c’est : de savoir comment un garçon qui voulait faire toute sa carrière au PSG a désormais envie de partir le plus loin possible. Il a 19 ans, il veut jouer au football. » Un message on ne peut plus clair sur les intentions du joueur.





🚨 L’agent d’Edouard Michut CONFIRME à @RMCsport la volonté du joueur de quitter le PSG ! Sa présence en tribune hier soir contre Troyes a bien accéléré son choix. 🇫🇷🛫 @Tanziloic — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 9, 2022

Pour résumer « Le traitement est catastrophique. La question à se poser, c’est : de savoir comment un garçon qui voulait faire toute sa carrière au PSG a désormais envie de partir le plus loin possible. Il a 19 ans, il veut jouer au football», confie un membre du clan Michut.

Laurent HESS

Rédacteur