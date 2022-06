PSG - Mercato : le clan Zidane responsable d'une fake news ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Il faut donc s'attendre à tout dans le dossier Zinédine Zidane au PSG. La rumeur, comme vous le savez, existe depuis des semaines. Mais hier, le petit monde du football a assisté à un gros coup d'accélérateur avec une partie de la presse espagnole et française persuadée que Zizou était considérablement rapproché du banc de touche parisien ces derniers jours.

Mieux, et comme l'affirmait RMC, il y avait un accord de principe. Problème, la bombe a depuis explosé en vol et il semble bien que tout ça soit faux. Pis, selon un journaliste du Parisien, dont less propos ont été retranscrits par le dix sport, toute cet emballement aurait été mené par...le clan Zidane ! Extrait :

"Ça s’appelle une fake news. Je ne dis pas que Zidane n’est pas approché par la galaxie PSG, mais je dis que ce qui est parti hier dans la presse, d’abord espagnole puis en France, ça s’appelle une fake news. Tout est faux, il n’y a pas d’accélération dans le dossier Zidane. En revanche, il y a la volonté du clan Zidane de faire savoir quelque chose à la FFF. L’idée c’est de dire qu’il a refusé le PSG pour avoir l’équipe de France."

Pour résumer Contrairement à ce qu'annonçaient de nombreux médias, hier, dont RMC, Zinédine Ziade ne s'est pas rapproché du PSG au cours es dernières heures. Et si l'on en croit un journaliste français, on serait même très, très loin du compte.

Benjamin Danet

Rédacteur