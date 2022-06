PSG – Mercato : le club a fait un coup fouré à Wanda Nara dans le dossier Icardi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si Mauro Icardi n'est pas dans l'optique d'un départ du PSG cet été et que son épouse et agent Wanda Nara ne travaille d'ailleurs pas à une exfiltration de l'Argentin, cette situation ne satisfait pas la direction du club francilien.

Désireux de faire venir un attaquant plus jeune pour épauler le trio Messi – Neymar – Mbappé et en course pour signer Gianluca Scamacca (Sassuolo), le PSG est vraiment prêt à tout pour faire comprendre à Icardi qu'il n'est plus le bienvenue.

L'agent de CR7 missionné pour éjecter Icardi

D'après le Corriere dello Sport, Paris aurait même mandaté le super agent portugais Jorge Mendes pour ramener des offres concernant l'ancien buteur de l'Inter Milan. L'idée serait d'utiliser les contacts du boss de la Gestifute pour le placer en Angleterre du côté de Wolverhampton.

Pas sûr que du côté du couple Mauro Icardi – Wanda Nara on apprécie le mode opératoire. Une manœuvre d'ailleurs signée Antero Henrique, missionné pour s'occuper du plan de dégraissage...

